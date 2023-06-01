【SCHNEIDER NACHTREIHER/40E 近接突撃型】 6月24日発売 価格：17,050円 コトブキヤは、プラモデル「SCHNEIDER NACHTREIHER/40E 近接突撃型」を6月24日に発売する。価格は17,050円。 同社の「アーマード・コア」プラモデル新シリーズV.I.O.S. （ヴァリアブル・インフィニティ・オーバード・スケール）より、射撃性能を重視した高速・近距