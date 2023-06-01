【グランデスケール ルミティア】 6月24日発売 価格：14,300円 コトブキヤは、プラモデル「グランデスケール ルミティア」を6月24日に発売する。価格は14,300円。 本製品は、「SF×ファンタジー」を題材とした美少女プラモデルシリーズ「アルカナディア」より、天使型ディアーズ「ルミティア」を、全高25cmのグランデスケールで新たにプラ