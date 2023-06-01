【白砂のアネット【サマーバケーション】】 6月24日発売 価格：29,700円 コトブキヤは、フィギュア「白砂のアネット【サマーバケーション】」を6月24日に発売する。価格は29,700円。 本製品は、ゲーム「ファンタシースターオンライン2 es」（「PSO2es」）より、2021年夏に実装されたチップ「白砂のアネット【サマーバケӦ