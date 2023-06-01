【VF-19EF/A イサム・スペシャル “マクロスF”】 6月24日 出荷開始 価格：8,580円 ハセガワは、プラモデル「VF-19EF/A イサム・スペシャル “マクロスF”」の出荷を6月24日に開始する。価格は8,580円。 本製品は、劇場版マクロスF「サヨナラノツバサ」より、新規プラ部品を追加してVF-19EF/A イサム・スペシャルをキット化したもの。 本機は、S.M.Sに入隊したイサム・ダ