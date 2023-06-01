【Amazon：Roborock ロボット掃除機】 期間：6月24日0時～7月6日23時59分 「Saros 10R」（交換用紙パック5個セット） Amazonにて、Roborockのロボット掃除機が特別価格で販売されている。期間は7月6日23時59分まで。 今回、「Saros 10R」（交換用紙パック 5個セット）、「Qrevo L」（交換用紙パック4個セット）がラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。なお、セӦ