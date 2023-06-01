右足を痛めていたブラジル代表ＦＷネイマールが２１日、２２日と続けてチーム練習に参加。ブラジルメディアは、２４日の北中米Ｗ杯１次リーグＣ組最終戦のスコットランド戦での途中出場を予想した。スポーツ電子メディア「Ｒ７」は２２日、「ブラジルがリードしている状況で、後半３０分前後プレーするのではないか」と報じた。ネイマールは５月１７日のブラジル国内リーグの試合で右ふくらはぎを痛めて以来、慎重にリハビリを