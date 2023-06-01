台湾国防部が23日に公開した、中国の空母「福建」とされる画像（国防部提供・共同）【台北共同】台湾国防部（国防省）は23日、中国の空母「福建」が台湾海峡を航行したと発表した。台湾軍が動向を「綿密に監視した」と説明している。空母をとらえたとする画像も公開した。福建は中国で3隻目の空母で、2025年11月に就役した。艦載機を短時間で発進させる電磁式カタパルト（射出機）を中国空母で初採用した。