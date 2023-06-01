1991（平成3）年6月24日、バブル経済が崩壊し、大口投資家への巨額の損失補てんや暴力団との癒着など証券界の不祥事が相次ぐ中、橋本龍太郎蔵相が先進7カ国蔵相・中央銀行総裁会議から帰国。大蔵省で記者会見し「私自身何とも情けない思いだ」と述べた。これを契機に92年7月に証券取引等監視委員会が発足した。