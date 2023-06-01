ベルギー訪問中の天皇皇后両陛下は23日、公式行事に臨まれています。ブリュッセルから中継です。「グラン・プラス」という広場は「世界で最も美しい広場」とも言われ、ユネスコの世界文化遺産に登録されています。両陛下と国王夫妻がバルコニーから姿を見せた時は、大きな歓声が上がりました。天皇皇后両陛下は、5時間ほど前、ブリュッセル市庁舎を訪れフィリップ国王夫妻と共にバルコニーに姿を見せられました。グラン・プラスに