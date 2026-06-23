LE SSERAFIMが、グローバル音楽市場における存在感をあらためて数字で証明した。Spotifyの集計（5月25日〜6月21日）によると、LE SSERAFIMの月間リスナー数は2038万924人に達した。この数字は、同期間におけるすべてのK-POPグループの中でBTS、BLACKPINKに次ぐ3位にあたり、グループが積み上げてきたグローバルファンダムと大衆的な支持の広がりを如実に示している。【写真を見る】LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYE「ICONIC BY MISTAKE