ブイチッチＥＣＢ副総裁の発言が伝わり、「インフレ期待は長期的に見て依然として安定しており、より長期間に渡り高水準で推移する見通しだ」と述べた。 ・インフレ期待は長期的に見て依然として安定。 ・インフレはより長期間に渡り高水準で推移する見通し。 ・経済成長は比較的堅調。