【ワシントン＝池田慶太、カイロ＝吉形祐司】米国とイランによる戦闘終結の最終合意に向けた協議でイラン側代表団を率いるモハンマドバゲル・ガリバフ国会議長は２２日、米国が制裁で凍結したイランの資産１２０億ドル（約１兆９４００億円）の解除手続きが完了したと明らかにした。米財務省は２２日、制裁を一時緩和し、イランの原油輸出を認める許可を出した。いずれも覚書に基づく措置で、本格交渉に向けた動きが加速してい