島根県出雲市の商店街で火事があり、激しく炎が上がり飲食店など5軒が延焼中です。【映像】激しく炎が上がる火災現場の様子午後7時半ごろ、島根県出雲市今市町の商店街「サンロードなかまち」で、「建物の2階から黒い煙が見える」と通行人から119番通報がありました。警察や消防によりますと、商店街の一角の飲食店など5軒が延焼中でポンプ車など10台以上が出動し、消火活動が続けられています。けがをした人や逃げ遅れた