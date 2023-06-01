国賓としてベルギーを訪問している天皇皇后両陛下。現地時間23日正午ごろ、国王夫妻とともにブリュッセル市庁舎のテラスに姿を見せ、広場に向かって手を振られました。広場には市民やベルギー在住の日本人らが集まり、歓迎ムード一色。その後、両陛下は現地の日本人学校に通う子どもたちと交流されました。