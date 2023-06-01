【その他の画像・動画等を元記事で観る】 宇多田ヒカルが“Utada”名義で発表した2枚のアルバムの初リマスター盤がLP、CD、デジタル配信の各形態で、6月24日より発売が開始された。 ■2004年の日本盤CDに付属していたスペシャルブックレットも復刻して封入 宇多田ヒカルが“Utada”名義でIsland Def Jam Music Groupから発表した2枚のアルバム『エキソドス』（2004）と『ディス・イズ・ザ・ワン』（2009）が初めてリマ