2026年6月19日、中国のポータルサイト・捜狐に「『ONE PIECE』と『名探偵コナン』はどちらが先に完結するのか？」と題した記事が掲載された。記事は、「日本の漫画界を代表する『生きているうちに完結を見届けられるか分からない作品』である『ONE PIECE』と『名探偵コナン』は、いずれも数多くのファンを抱えている。『ONE PIECE』は1997年から連載が始まり、すでに29年が経過。一方、『名探偵コナン』はさらに早い94年に連載開始