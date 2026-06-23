「プロレス・新日本」（２３日、後楽園ホール）真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」（７月１１日開幕）のＡブロック出場者決定戦が行われ、Ｙｕｔｏ−Ｉｃｅ（２９）がタイチ（４６）を撃破して初出場を決めた。２５分５４秒の激闘の末、Ｃｒｕｅｌｌａ（顔面への片足ドロップキック）で３カウントを奪った。２５分を超える一進一退の乱打戦を制したＩｃｅはリング上で寝そべりながらマイクを持ち、「プロレスをやっていると、