女優の本田望結が２０日付で自身のＳＮＳを更新。最新ショットを披露した。「いっぱい撮ってもらった♪」と投稿。白地に黒の水玉模様があしらわれたワンピースを着用し、前かがみになり飛行機のようなポーズを取る様子や、頰を膨らませる姿などを複数枚公開した。この投稿にファンからは「かんわいっ」「ポージング最高」「ほんま天使ですか？？」「美しい笑顔」といったコメントがあがった。