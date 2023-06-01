【メダロット カードロボトルRB】 6月25日発売 メダロット カードロボトルRB カブトVer. メダロット カードロボトルRB クワガタVer. 価格： ダウンロード版5,478円 パッケージ版5,478円 「メダロット」は、1997年に「コミックボンボン」で連載が開始されたコミック、およびゲームボーイ