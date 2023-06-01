【「Nintendo Switch Online」価格改定】 7月1日 実施予定 任天堂のオンラインサービス「Nintendo Switch Online」の価格改定が7月1日より行なわれる。 「Nintendo Switch Online」は、オンラインプレイやクラシックゲームのほか、スマートフォン向け音楽配信アプリなどが楽しめる有料サービス。 改定後の価格は、個人プランの1カ月（30日間）が400円、3カ月（