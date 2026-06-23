Ado 23歳の歌い手Adoが世界最大級のエンターテインメントエージェンシーWME（William Morris Endeavor）と、日本を除く全世界におけるエージェント契約を締結したことを発表。なお、エージェント契約締結後もAdoが所属するクラウドナインは、引き続きAdoのマネジメント全般を継続する。 Adoは2026年5月、所属事務所である株式会社クラウドナインと、Coachellaを手掛けるGoldenvoiceが共同開催した、北米史上最大規