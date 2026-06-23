食品や日用品の値上げが続く中、新NISAを活用した物価上昇対策に注目が集まっている。【こちらも】夏ボーナスで始める新NISA一括と積立、初心者に現実的なのはどちらかインフレ局面では現金の価値が目減りするため、ただ貯金しているだけでは資産が実質的に減少してしまうからだ。物価上昇に負けない資産防衛の結論は、現金から株式などの「インフレに強い資産」へのシフトである。新NISAの非課税メリットを活かし、物価上