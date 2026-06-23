日本国土開発（コード:1887）の業績回復が鮮明だ。同社は2026年5月期の通期営業利益予想を従来の50億円から60億円（前期比158.8%増）、純利益を40億円（同200.1%増）へと大幅に上方修正した。【こちらも】東亜道路工業、インフラ需要下の資産株は押し目買いか中長期か第3四半期累計時点で営業利益はすでに52億7500万円に達する一方で、株価指標はPBR0.61倍前後と解散価値を大きく下回る。本格化する国土強靱化投資を追い風に