ダイアモンドヘッドは、カー用品ブランド「OVERTIME」から、ドライブレコーダー機能を備えたポータブルカーナビゲーション「7インチ ワンセグ付き ドライブレコーダー ナビゲーション」（OT-DN714N）を発売した。【こちらも】3秒設置で荷物の散乱を防止保冷・保温対応の車用収納ボックスCRAFTWORKSから発売7インチ液晶ディスプレイを採用したポータブルナビで、車両への後付け設置が可能。最新の2026年度版地図データを採