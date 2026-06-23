遼寧省大連のハウス施設で栽培されている高糖度トマト。（大連＝新華社配信）【新華社北京6月23日】中国北京市で22〜26日、第4回中国国際サプライチェーン（供給網）促進博覧会が開かれている。グリーン（環境配慮型）農業チェーン展示エリアに3年連続で出展している日本の一般社団法人、日中農業商務促進会の高鵬（こう・ほう）代表理事が新華社の取材に応じ、中日両国がグリーン農業のサプライチェーンでどのように深い融合を