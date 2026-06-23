いわゆる“裏金”議員に判決です。自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件で、政治資金規正法違反の罪に問われている元参議院議員の大野泰正被告に対し、東京地裁は罰金60万円を命じる判決を言い渡しました。大野被告は2022年までの5年間で、所属していた自民党の旧安倍派からキックバックされたパーティー券収入、あわせて5100万円あまりを、収支報告書に記載しなかった政治資金規正法違反の罪に問われています。一連