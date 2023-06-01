アイドルグループ・乃木坂46の森平麗心（17）が、24日発売の『週刊少年マガジン』30号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに初登場する。【アザーカット】オフ感満載！爽やかでキュートな笑顔を見せる森平麗心森平は2025年に同グループに加入した6期生で東京都出身。6期生楽曲の「市営ダンスホール」ではセンターを務め、7月22日発売予定の最新42ndシングル「是非に及ばず」で初めて選抜入りを果たした。今回は、新緑の中でオフ