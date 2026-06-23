兵庫・神戸市中央区のマンションで、元住人の西口豊さんの切断された遺体が冷凍庫から見つかった事件で、元妻の望月亜紀容疑者（50）が逮捕されました。望月容疑者は2012年ごろ、死亡した西口さんを埋葬せず袋に詰めて隠した死体遺棄の疑いがもたれていて、「ひどいことをしたので言い分はありません」と話し、殺害もほのめかしているということです。