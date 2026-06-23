最高裁が旧統一教会の特別抗告を退けました。旧統一教会に対する解散命令について、最高裁は、教団側の特別抗告を退ける決定をしました。これにより、一連の裁判手続きが終了しました。旧統一教会をめぐっては、東京高裁が今年3月、「信者らによる不法行為を防止するための実効性のある手段は、解散命令以外見当たらない」として解散を命じています。教団側はこの決定を不服として最高裁に特別抗告していました。旧統一教会をめぐ