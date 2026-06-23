経営再建中の日産の株主総会で、会社提案の社外取締役の再任案が否決されました。日産自動車が23日に開いた株主総会には、660人の株主が参加し、2時間半にわたって行われました。この中で会社側が提出した取締役12人の選任議案のうち、みずほフィナンシャルグループ出身の社外取締役・永井素夫氏の再任が否決されました。主要取引銀行出身のため、独立性を疑問視する声が上がっていたためとみられます。永井氏は、2019年から社外取