フィリピンの東にある非常に強い台風7号は、25日から26日にかけて暴風域を伴って沖縄や奄美に接近するおそれがあります。さらに、けさ発生した台風8号とあわせ、「ダブル台風」の今後の動きに注意が必要です。23日午後9時現在、非常に強い台風7号は比較的ゆっくりとした速度で北上を続けていて、25日から26日にかけて沖縄や奄美に接近するおそれがあります。その後、27日にかけて西日本や東日本に近づく可能性が高くなっています。