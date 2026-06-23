23日午後11時15分、長崎地方気象台は長崎県気象解説情報（大雨・落雷・突風）を発表しました。 長崎県では、24日明け方～夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒。 24日明け方～昼過ぎにかけて低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。 また、25日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。 引き続き、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。 土