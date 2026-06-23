◆パ・リーグ楽天８―４西武（２３日・山形市）楽天が逆転勝ちで２連勝を飾った。吉井理人新監督が就任後初の連勝。首位・西武を撃破した吉井監督は「パ・リーグを盛り上げるためには上位をやっつけていく。野球ファンが喜んでくれると思うのでそこは必死にやっていきたいと思います」とうなずいた。打線は１０安打で８得点。投げては先発した滝中が苦しみながらも６回２失点でまとめて、先発の役割を果たした。指揮官が称