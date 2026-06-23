23日深夜放送のテレ東トークバラエティー『あちこちオードリー』（深0：30）では、安田大サーカス・クロちゃんとコットンが来店する。【予告動画】爆笑問題・太田光「嫌われるのはイヤ？」「まだ売れたい？」冒頭から「来たしんよ、来たしんよ〜」とクロちゃんらしさ全開。昨年10月の出演では、ポリープ手術直後だったため声があまり出ない状態だったが、今回は元気になった姿で登場。コットンは、若林からの「出演するごとに