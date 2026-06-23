◆パ・リーグ楽天８―４西武（２３日・山形市）西武・茶野篤政外野手が２３日、現役ドラフトでオリックスから加入後１６試合目で初安打をマーク。「当たりは良くなかったけど、ヒットになったのは良かったかなと思うので、なんとか次につなげられるようにしたい」と意気込んだ。「９番・右翼」で４月３０日・日本ハム戦（ベルーナＤ）以来の先発出場。２点を追う４回２死二塁の第２打席、相手先発・滝中の内角高め１３１キロ