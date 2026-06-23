グローバルプレステージブランドKANEBOから、年齢を重ねることを“成長”と捉えるプログレスケア発想の新アイテムが2026年9月4日に登場します。今回発売されるのは、美容乳液「カネボウ リプレニッシング チャームズ」とクリーム「カネボウ リペアリング エナジーズ【医薬部外品】」。複合的な肌悩みに寄り添いながら、ハリとうるおいに満ちた明るい印象の肌へ導く注目のエイジングケア※1シリ}