トップセクシー女優の紗倉まなが、マカオや香港などのイベントに赴いた際、不気味で不可解なトラブルに直面していたことを明かした。【映像】紗倉まな、中国での美脚あらわな超ミニスカ姿『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTube登録者数累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuber・Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を『愛とロマン