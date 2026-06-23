アメリカのトランプ大統領は23日、イランがIAEA（国際原子力機関）による核査察を受け入れるとの認識を改めて示しました。一方、イラン側は「査察計画はない」と反発していて、双方の主張が食い違っています。トランプ大統領は23日、SNSで「イランは将来にわたる最高レベルの核査察に全面的かつ完全に同意している」と投稿し、IAEA（国際原子力機関）による査察を受け入れるとの認識を改めて示しました。また、解除されたイランの