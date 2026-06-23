サッカーの北中米Ｗ杯をライブ配信する「ＤＡＺＮＪＡＰＡＮ」の現地レポーターを務めている元日向坂４６で女優・影山優佳が２３日、インスタグラムを更新。アルゼンチン−オーストリア戦を現地で観戦した様子を投稿した。メッシの２ゴールを目撃して興奮する様子などをアップし、「メッシ選手は彼らの神様だと改めて。歴代最多得点更新の瞬間を現地で見届けられるなんて！幸せな体験をありがとうございます！」とつづった。