２３日のＮＨＫ「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６デイリーハイライト」に、元日本代表監督のフィリップ・トルシエ氏（７１）と、専属通訳だったフローラン・ダバディ氏（５１）が登場した。２００２年Ｗ杯当時の２人の姿が紹介され、トルシエ氏が当時４７歳、ダバディ氏が２７歳。当時ダバディ氏はモデルのような風貌でシャープな雰囲気だったが、５１歳になったダバディ氏は髪を明るくして眼鏡に口ひげをはやし、穏やかな