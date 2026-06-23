アイドルグループ「ＡＫＢ４８」の花田藍衣（２１）が２３日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新。動画を投稿し、丸刈り姿で一連の騒動について言及した。花田は同日、特定のファンとのつながりが発覚したこと、復帰に向けての意思疎通を拒否したことなどから「総合的な判断」でグループ史上初の契約解除となっていた。やや伸びた丸刈り姿でマスクをして、カメラの前に現れた花田は「私はＡＫＢ４８として活動中だったにもかか