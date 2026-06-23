阪神は２３日のヤクルト戦（甲子園）に３―４で逆転負け。巨人に同率首位とされ、ヤクルトには０・５ゲーム差に迫られた。先発・才木が６回無失点の好投も、１―０の８回に悪夢が待っていた。３番手・岩崎がマウンドに上がるも長岡、増田の連打を浴びて無死一、二塁。さらに古賀の犠打とオスナの四球で一死満塁とされ、岩田に左翼への２点適時二塁打を浴び逆転された。さらにサンタナを申告敬遠で歩かせて再び満塁となると、赤