きょうもポンドドルは下値模索が続き、１．３２ドル割れをうかがう展開が続いている。一方、ポンド円は円高の動きが見られ、２１３円台前半に値を落とす動き。 本日はテイラー英中銀委員の講演が伝わり、インフレが比較的穏やかなシナリオで推移する場合、中立水準に向けた「利下げの準備を整える必要がある」との見解を示した。 米国とイランの停戦延長合意による原油価格急落を受けて、英中銀内では金融政策を