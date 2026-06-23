23日午後7時半ごろ、島根県出雲市の商店街で火災が発生し、現在も消火活動が続いています。23日午後7時半ごろ、JR出雲市駅から徒歩3分ほどの場所にある商店街で火災が発生し、少なくとも8棟に延焼しているということです。消防によりますと、近隣の住民から「建物2階から黒煙が上がっている」と通報があったということですが、今のところけが人の情報は入っておらず、逃げ遅れも確認されていないということです。近隣住民「炎が上