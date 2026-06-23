火災が発生した島根県出雲市の商店街＝23日午後10時51分23日午後7時25分ごろ、島根県出雲市今市町の商店街サンロードなかまちで、近くの住人から「建物の2階から黒煙が上がっている」と119番があった。出雲市消防本部によると、はしご車など消防車両16台が出動し、十数棟に延焼した。県警によると、負傷者や逃げ遅れの情報はない。市は付近の今市コミュニティセンターと市役所に一時避難所を開設した。現場はJR出雲市駅の北