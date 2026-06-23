沖縄は２３日、太平洋戦争末期の沖縄戦の犠牲者２０万人超を悼む「慰霊の日」を迎えた。８１年前のこの日、旧日本軍の組織的戦闘が終結したとされる。最後の激戦地となった沖縄県糸満市摩文仁（まぶに）の平和祈念公園では、「沖縄全戦没者追悼式」が営まれた。世界で戦火が絶えない中、参列者は平和への思いを新たにした。式には玉城デニー知事や高市首相、遺族ら約３２００人が参列した。玉城氏は「平和宣言」で、沖縄に集中