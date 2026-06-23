栃木SCは23日、MF世瀬啓人(26)の第1子となる長男が17日に誕生したことを発表した。世瀬はガイナーレ鳥取でプロキャリアを始め、2024年7月に藤枝MYFCへ。今月19日に栃木SCへの期限付き移籍が発表されていた。