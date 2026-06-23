大阪維新の会・吉村洋文代表が２３日、同党本部で開催した「全体会議」後に取材に応じた。吉村代表と自民党・高市早苗総裁は２２日、官邸で副首都構想めぐり党首会談を行った。この日は、高市総裁から削除を要求された都構想関連法案（住民投票の拡大規定＝大阪府民に投票権を与える）の修正と大阪都への名称変更の手続き（大阪市民による住民投票で可決すれば、府民の住民投票をせずとも府議会の議決をもって申請する）につ