ソフトバンクは２３日のオリックス戦（みずほペイペイ）に０―５で零封負けを喫した。試合後に小久保監督が、２４日の登板をコンディション不良により回避した徐若熙投手（２５）に言及した。徐若熙は２２日に行われた投手指名練習で、通常行うランニングやキャッチボールをすることなくベンチ裏へ下がった。この日、倉野チーフ投手コーチは「すぐに投げられる状態ではない」と説明していた。小久保監督はコンディション不良