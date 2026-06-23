ボートレース住之江の「ヴィーナスシリーズ第７戦大スポ賞第３７回アクアクイーンカップ」が２４日、開幕する。魚谷香織（４１＝福岡）がエンジン抽選で引き当てた３５号機は、伸びを中心に近況目立っている好調機。「乗ってる感じは悪くないけど、行き足が少し重たい感じ。伸び切ったら伸びは良さそう。そのつながりをこさせたい。悪いエンジンではなさそうなので、しっかり合わせたいですね」と前検の感触はまずまず。２節